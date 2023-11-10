Землю с самостроями, выдаваемыми за храм в Сириусе, хотят вернуть в собственность ФТ

Суд приступит к рассмотрению гражданского дела по существу 14 ноября

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Прокуратура города Сочи добивается через Адлерский районный суд возврата в собственность федеральной территории (ФТ) Сириус земельного участка, где расположены самострои, выдаваемые арендаторами земли за часть храмового комплекса Нерукотворного образа Христа Спасителя, говорится в материалах иска, имеющегося в распоряжении ТАСС.

В июне 2023 года руководитель ликвидированного по решению суда фонда "Приют Святого Иоанна Предтечи" Сурен Эксузян распространил через социальные сети видео якобы от имени общины храма Нерукотворного образа Христа Спасителя о том, что в Сириусе планируют снести здания храмового комплекса, которые используются как приюты для пожилых людей. В пресс-службе федеральной территории сообщали, что информация не соответствует действительности, речь идет о самостроях, выдаваемых заинтересованными лицами за часть храмового комплекса. В пресс-службе сочинской епархии в свою очередь сообщали, что спорные объекты строились на пожертвования, но находятся в собственности частных лиц, а какая-либо социально полезная деятельность в этих зданиях не ведется.

Согласно материалам иска, имеющегося в распоряжении ТАСС, прокуратура Сочи добивается признания ничтожной сделкой договора аренды земельного участка Эксузяном и Владимиром Осколковым, заключенного с администрацией города Сочи. "Применить последствия недействительности (ничтожности) сделки, оформленной договором, заключенным между муниципальным образованием город-курорт Сочи и Осколковым В. Н. и Эксузяном С. А., в виде признания зарегистрированного права аренды на земельный участок отсутствующим. Обязать Осколкова и Эксузяна возвратить администрации федеральной территории Сириус земельный участок путем подписания акта приема-передачи в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу", - говорится в тексте документа.

Прокуратура настаивает, что земельный участок выбыл из федеральной собственности незаконно. Изначально участок был образован в результате раздела земель АО "Совхоз "Восход". В 1995 и 2022 гг. Эксузян и Осколков заключили договор купли-продажи в долевую собственность расположенного на данном участке жилого строения с неким Арташем Татуляном. В 2004-м администрация Адлерского района Сочи выдала ответчикам разрешение на строительство на участке двух объектов недвижимости по два этажа каждый, а в 2005-м - на строительство трехэтажной пристройки к дому и реконструкцию хозяйственного блока. В 2006 году на основании договора владения недвижимостью администрацией Сочи земельный участок предоставили в аренду сроком на 49 лет.

Прокуратура Сочи выявила, что изначально, согласно справке ФГУП "Совхоз "Восход", Татулян данным земельным участком вообще не владел, собственником было иное лицо, причем они оба работниками совхоза не значились. Основным доводом для признания договора аренды земли ничтожной сделкой прокуратура Сочи считает продажу Эксузяну и Осколкову дома на участке его неправомерным обладателем. Также прокуратура Сочи в судебном порядке оспаривает сам факт предоставления в аренду земельного участка именно администрацией Сочи, так как земли по состоянию на 2006 год находились в федеральной собственности, будучи курортной территорией, а в собственность муниципального образования выбыли лишь в 2012 году. Кроме того, в 2012 году было изменено и разрешенное использование данного земельного участка: вместо индивидуального жилищного строительства здесь должны были разметить олимпийский объект - культурно-исторический центр в честь Нерукотворного образа Христа Спасителя. Согласно протоколу осмотра участка, там расположены самовольно построенные пяти и шестиэтажные здания, на последний право собственности в 2009 году за Эксузяном и Осколковым было признано по решению суда при том, что разрешения на их строительство никогда не выдавались.

"Самовольное строительство объектов на неправомерно занятом федеральном земельном участке повлекло ограничение прав по распоряжению им его собственника - Российской Федерации", - говорится в тексте иска прокуратуры Сочи. Прокуратура на основании заключения "Северокавказского центра судебных экспертиз" намерена взыскать с ответчиков 232,5 млн рублей убытков, из которых 74,9 млн рублей - ущерб окружающей среде, и наложить обеспечительные меры в качестве запрета на регистрацию прав на земельный участок, а также объекты пятиэтажной и шестиэтажной недвижимости. Согласно картотеке Адлерского районного суда Сочи, первое заседание, где гражданский спор начнут рассматривать по существу, назначено на 14 ноября.

История вопроса

В 2009 году Адлерский районный суд признавал за Эксузяном и Осколковым права собственности на три жилых дома разной этажности, затем проводилась их реконструкция, сейчас это единое строение высотой в шесть этажей. 9 ноября 2023 года Краснодарский краевой суд аннулировал признание за ними права собственности на шестиэтажный самострой. Также власти федеральной территории добиваются через суд признания самостроем и сноса пятиэтажки, которая нигде не зарегистрирована, а сведения о праве собственности отсутствуют.

Ранее по решению суда были ликвидированы два юридических лица, возглавляемые Эксузяном - фонд храма Нерукотворного образа Христа Спасителя и фонд "Приют Святого Ионна Предтечи". Решения приняты в связи с тем, что их руководство уличили в нецелевом использовании средств прихожан. Сам Эксузян распространяет в интернете видеообращения, в которых, по данным пресс-службы сочинской епархии, распространяет клевету, преследует собственные цели, предпринимает попытки манипулировать общественным сознанием и чувствами верующих.