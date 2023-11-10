10 ноября, 18:23

В ДНР на треть перевыполнили план по восстановлению жилья

Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев отметил, что завершены восстановление и ввод 463 тыс. кв. м жилья

МАРИУПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Строители в Донецкой Народной Республике завершили восстановление и ввод 463 тыс. кв. м жилья, что на 38% больше запланированных объемов. Об этом сообщил на семинаре-совещании на тему "Современное состояние и перспективы развития производства строительных материалов на территории Донецкой Народной Республики" председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"В 2023 году в ДНР было запланировано к вводу и восстановлению 333 тыс. кв. метров жилых помещений. При этом фактически уже введено в эксплуатацию 463 тыс. кв. метров - 138,9%", - сказал Солнцев.

Он добавил, что к настоящему времени в ДНР восстановлен 12 091 объект, в том числе более 2 тыс. многоквартирных домов, более 7 тыс. индивидуальных жилых домов, 381 автодорога (1,4 млн кв. м). До конца года планируется завершить работы еще на 1 303 объектах.

В работу по восстановлению республики включены 26 регионов РФ, 8 госкомпаний (федеральные заказчики) и 74 подрядчика. В настоящий момент на объектах трудится порядка 22 тыс. рабочих, задействовано около 2 тыс. единиц техники. 

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