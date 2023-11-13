В Приамурье до 1 июля планируют расселить многодетные семьи из зоны БАМа

БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Многодетные семьи, проживающие в аварийном жилье в Тынде (зона Байкало-Амурской магистрали), расселят до 1 июля 2024 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"До 1 июля мы должны расселить из аварийного жилья все многодетные семьи в Тынде. Дал поручение местным властям при необходимости помочь людям с оформлением документов и подбором квартир, выяснить, может быть, кто-то из них хочет купить жилье в другом районе области. После того как завершим этот этап работы, будем расселять из аварийного фонда остальных жителей зоны БАМа. В первую очередь сертификаты на покупку жилья получат ветераны труда, семьи участников СВО и инвалиды", - приводятся в сообщении слова главы региона Василия Орлова.

По данным регионального министерства социальной защиты, к февралю в Тынде насчитывалось 18 многодетных семей, нуждающихся в переселении из аварийного жилья. Ранее на эти цели из областного бюджета было предусмотрено порядка 63 млн рублей. Этой суммы достаточно для расселения только 8 семей. В настоящее время выдано пять сертификатов на покупку жилья на общую сумму свыше 40 млн рублей. Еще три семьи получат сертификаты в ближайшее время. Дополнительно из областного бюджета выделено еще 54 млн рублей, их хватит на 6 выплат. Таким образом до 2023 года сертификаты на покупку жилья смогут получить 14 многодетных семей из Тынды.

Выплаты рассчитываются индивидуально, исходя из количества членов семей и площади аварийного жилья, и выплачиваются в виде сертификатов. На каждого члена семьи положено 15 кв. метров. Если аварийная квартира была больше, сумму выплаты рассчитают по площади этого жилья. Средняя сумма выплаты составляет порядка 9 млн рублей.

Всего на территории Тынды 504 многоквартирных дома признаны аварийными. Помимо них есть индивидуальные строения. Общая площадь жилых помещений, подлежащих переселению в рамках муниципальной программы, насчитывает около 55,5 тыс. кв. метров. В них живет 1 071 семья, около 3 600 человек.