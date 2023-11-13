13 ноября, 03:52

В Якутске почти 1,2 тыс. домов признали аварийными

ЯКУТСК, 13 ноября. /ТАСС/. Почти 1,2 тыс. многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу на территории Якутска до 1 сентября текущего года. Об этом сообщили ТАСС в департаменте жилищных отношений (ДЖО) окружной администрации Якутска.

8 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству РФ, властям Якутии и Фонду развития территорий до 1 апреля 2024 года сформировать план-график расселения в Якутской городской агломерации аварийного жилья, признанного таковым на 1 сентября 2023 года. Завершить все мероприятия необходимо до 1 января 2030 года, сообщалось на сайте Кремля.

"На территории городского округа "Город Якутск" c 2012 года признано аварийными и подлежащими сносу 1 209 многоквартирных домов общей площадью более 557 тыс. кв. м, из них 1 190 многоквартирных домов общей площадью более 551 тыс. кв. м признаны аварийными до 1 сентября 2023 года", - сообщили в департаменте.

Якутск является крупнейшим городом, возведенным в зоне многолетней мерзлоты. Как добавили в департаменте, состояние деревянного жилищного фонда в городе за последние несколько лет значительно ухудшилось. "В силу климатических особенностей под подавляющим большинством домов сформировались чаши протаивания, в которые оседают здания, что вызывает деформацию стен, оконных и дверных проемов, прогибы балок межэтажных и чердачных перекрытий", - отметили в учреждении.

Работа по расселению из аварийного жилья проводится в рамках республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы". Всего до 1 сентября 2025 года планируется расселить более 4,9 тыс. человек. Площадь расселяемых квартир превышает 57,8 тыс. кв. м.

"По состоянию на 10 ноября 2023 года достигнуты следующие показатели: площадь расселенных квартир - 50 777,15 кв. м, количество расселенных - 4 407 человек", - уточнили в департаменте. 

Теги:
РоссияРеспублика Саха (Якутия)
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