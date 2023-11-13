ВТБ прогнозирует, что доля выдачи ипотеки с господдержкой превысит 50% по итогам года

Как сообщили в банке, спрос заемщиков смещается в сторону кредитов с господдержкой на фоне регулирования государством рынка ипотечного кредитования

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 50% выдачи ипотеки в российских банках по итогам 2023 года придется на программы с господдержкой. Такой прогноз привели в ВТБ.

"По прогнозам банка, до конца года доля госпрограмм достигнет максимальных 55% в общем объеме продаж ипотеки российских банков. Ранее рекордное значение было зафиксировано в 2022 году (47%)", - говорится в распространенном сообщении.

Как пояснили в ВТБ, спрос заемщиков смещается в сторону кредитов с господдержкой на фоне регулирования государством рынка ипотечного кредитования. Так, при общем снижении выдачи ипотечных ссуд в октябре в ВТБ доля жилищных кредитов с господдержкой достигла 67%, что на 13 процентных пунктов больше, чем в августе, и на 5 п. п. - чем в сентябре. Самый активный рост в октябре фиксируется по программе "Дальневосточной ипотеки", в этом месяце объем ее выдачи вырос на треть по отношению к сентябрю и вдвое - к августу.

"В результате в четвертом квартале до 70% ипотечных выдач будут проходить с господдержкой. Схожая тенденция характерна для всего рынка: мы ожидаем, что в этом году россияне возьмут ипотеку на льготных условиях на рекордные 4 трлн рублей, что впервые составит больше половины от всего объема выдач российских банков", - приводится в сообщении слова начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина.