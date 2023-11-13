В Москве выставят на торги шесть земельных участков для ИЖС

Четыре из них расположены в поселениях Кленовском и Десеновском ТиНАО, еще два - в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Земельные участки для индивидуального жилищного строительства общей площадью около 0,5 га выставят на торги в Москве до конца текущего года, сообщила пресс-служба Департамента городского имущества столицы.

"До конца года на торги будут выставлены шесть земельных участков общей площадью 0,5 га. Четыре из них расположены в поселениях Кленовском и Десеновском ТиНАО, еще два - в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы. Победители аукционов смогут возвести частные жилые дома общей площадью 2,2 тыс. кв. м", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества столицы Максима Гамана.

Поясняется, что самый маленький участок площадью около пяти соток расположен в деревне Киселево Кленовского поселения. Будущий владелец сможет возвести на нем жилой дом площадью почти 200 кв. м. Самый большой участок площадью 15 соток находится селе Кленово того же поселения. На нем можно разместить жилой дом площадью не более 600 кв. м.

В пресс-службе рассказали, что столичное правительство формирует перечень земельных участков, которые могут быть реализованы для индивидуального жилищного строительства. Он доступен на портале mos.ru и регулярно пополняется. Чтобы приобрести у города землю для возведения частного дома, необходимо выбрать подходящий участок из списка и подать заявление на его покупку в Департамент городского имущества. После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении объекта для ИЖС. Если в течение 30 дней других заявлений не поступит, оформляется договор купли-продажи. Если интерес к участку проявят и другие граждане, будет проведен аукцион. Начальная цена лота соответствует размеру его кадастровой стоимости.