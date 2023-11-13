13 ноября, 07:32

В Москве предоставили более 140 га земельных участков под масштабные инвестпроекты

На территориях построят школы, детские сады, спортивные комплексы, торговые центры и промышленные предприятия

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Почти 60 договоров аренды земельных участков общей площадью более 140 га заключили в Москве с начала года с инвесторами и застройщикам, на площадках будут реализованы масштабные инвестиционные проекты. Об этом сообщила пресс-служба столичного Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"По итогам девяти месяцев с инвесторами и застройщиками заключено 58 договоров аренды земельных участков, по которым город предоставил 140,8 га земли. На территориях построят школы, детские сады, спортивные комплексы, торговые центры и промышленные предприятия. Общая площадь объектов составит более 1,1 млн кв. м", - проводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе пояснили, что для реализации масштабных инвестиционных проектов город предоставляет земельные участки без проведения торгов. МаИП - это особый статус, который могут получить объекты, направленные на развитие инфраструктуры столицы и создание рабочих мест.

"С января по конец сентября инвесторам выделили 13 земельных участков общей площадью 13 га для возведения школ и детских садов, еще 11, площадью более 47 га, город предоставил для строительства производств и одного технопарка. Все договоры аренды были заключены на пять лет, в течение которых должно завершиться возведение объектов", - процитировали в сообщении министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана.

По данным пресс-службы, в частности, на юге столицы на 6-й улице Радиальной планируется построить дошкольное образовательное учреждение на 320 мест, а на севере столицы появится многофункциональный спортивный комплекс. 

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