В Москве ввели в эксплуатацию более 50 новостроек по программе реновации с начала года

В новые дома смогут переселиться более 30 тыс. человек

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Свыше 50 многоквартирных домов, построенных в Москве по программе реновации, ввели в эксплуатацию с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Дома по программе реновации возводятся по намеченным планам. За 2023 год введена в эксплуатацию 51 новостройка, в них смогут переселиться более 30 тыс. человек. Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода - 3 месяца. В это время ведется приемка квартир и инженерных коммуникаций", приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что введенные в эксплуатацию новостройки в этом году расположены в 10 административных округах. "Из 51 новостройки 32 дома уже переданы под заселение. К переселению в них приступили свыше 32 тыс. жителей", процитировали в публикации Левкина.

В пресс-службе отметили, что каждый реновационный дом возводят по индивидуальному проекту с учетом расположения, особенностей застройки отдельных кварталов, а также потребностей жителей разных районов Москвы.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в 2017 году. В нее вошли более 5 тыс. домов - это свыше 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти 1 млн москвичей.