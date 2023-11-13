13 ноября, 10:05

На улице Новаторов в Москве установят подъемную платформу в подъезде жилого дома

Также установят пандус и модернизируют инженерные коммуникации в части отопления и электроснабжения

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Подъемную платформу установят в жилом доме в Обручевском районе на юго-западе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Установка подъемной платформы в многоквартирном доме для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидам-колясочникам", - говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, которые приводит пресс-служба, работы запланированы в третьем подъезде дома на улице Новаторов (дом 36, корпус 1).

"В подъезде установят подъемную платформу наклонного перемещения, а также отремонтируют входную группу, заменят металлические ограждения и оконные блоки. Также там предусмотрены наружные и тамбурные дверные блоки с системой автоматического открывания и доводчиком. Все вышеперечисленное поможет жителям с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно перемещаться на площадку первой остановки лифта и к выходу из подъезда", - уточнила глава ведомства.

Кроме того, будет установлен пандус, а также модернизированы инженерные коммуникации в части отопления и электроснабжения. На лестничной клетке, в свою очередь, появится дополнительное освещение. Подъемная платформа будет оборудована системой диспетчеризации и управления, заключили в комитете. 

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Москва
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