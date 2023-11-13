13 ноября, 11:01

Более 52 тыс. эвакуированных жителей Херсонской области купили жилье по сертификату

Подать заявление на получение жилищного сертификата можно до 1 декабря 2023 года включительно, а заявление на погашение сертификата - до 2 апреля 2024 года

ГЕНИЧЕСК, 13 ноября. /ТАСС/. Свыше 52 тыс. эвакуированных жителей Херсонской области реализовали сертификат на жилье. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Более 52 тысяч херсонцев уже приобрели жилье в разных регионах России с использованием сертификатов. Для их удобства Фонд развития территорий разработал пошаговую инструкцию", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо напомнил, что подать заявление на получение жилищного сертификата можно до 1 декабря 2023 года включительно, а заявление на погашение сертификата - до 2 апреля 2024 года. 

Теги:
РоссияСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация