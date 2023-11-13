Более 52 тыс. эвакуированных жителей Херсонской области купили жилье по сертификату

Подать заявление на получение жилищного сертификата можно до 1 декабря 2023 года включительно, а заявление на погашение сертификата - до 2 апреля 2024 года

ГЕНИЧЕСК, 13 ноября. /ТАСС/. Свыше 52 тыс. эвакуированных жителей Херсонской области реализовали сертификат на жилье. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Более 52 тысяч херсонцев уже приобрели жилье в разных регионах России с использованием сертификатов. Для их удобства Фонд развития территорий разработал пошаговую инструкцию", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо напомнил, что подать заявление на получение жилищного сертификата можно до 1 декабря 2023 года включительно, а заявление на погашение сертификата - до 2 апреля 2024 года.