Хуснуллин заявил о росте доли электронной ипотеки более чем в два раза с 2020 года

Она достигла 85,4% от всех заключенных сделок жилищного кредитования

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Доля электронной ипотеки за девять месяцев 2023 года достигла 85,4% от всех заключенных сделок жилищного кредитования, что более чем в два раза превышает результат 2020 года в 37,4%. Об этом говорится в сообщении на портале Правительства РФ.

"Показатели электронной ипотеки выросли более чем в два раза. Теперь на нее приходится около 85,4% всех зарегистрированных договоров жилищного кредитования, тогда как в 2020 году этот показатель составлял 37,4%. Также в два раза чаще граждане стали оформлять в электронном виде договоры долевого участия - 87,6% от их общего числа", - приводится в сообщении цитата вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Доля регистраций прав на недвижимость в электронном виде выросла почти в два раза с 2020 года до 55,3% по итогам января-сентября 2023 года, отмечается в сообщении.

Также с 1 марта 2023 года на портале Единого государственного реестра недвижимости появилась возможность получить экспресс-выписки в онлайн-режиме, напомнил Хуснуллин. К настоящему моменту выдано 8,3 млн таких документа. Кроме того, внедрение цифровых технологий позволяет снижать риски при сделках с недвижимостью: например, с помощью новой системы проверки достоверности выписок из ЕГРН через QR-код сейчас ежедневно проверяется около 1,7 тыс. материалов.

"Цифровизация позволяет сократить сроки, увеличить охват и повысить эффективность работы. В результате гражданам предоставляют услуги быстро и качественно", - прокомментировал развитие электронного документооборота вице-премьер.