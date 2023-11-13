Объем выдачи ипотеки в России за 10 месяцев превысил показатель всего 2022 года

По оценке ДОМ.РФ, было выдано 1,6 млн кредитов на 6,3 трлн рублей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Объем ипотечных кредитов, выданных в России в 2023 году, уже превысил показатель всего 2022 года, сообщается в Telegram-канале Минстроя.

"За 10 месяцев 2023 года, по оценке ДОМ.РФ, выдано 1,6 млн кредитов на 6,3 трлн рублей. Этот показатель выше, чем за весь 2022 год", - сказано в сообщении о встрече главы Минстроя России Ирека Файзуллина и генерального директора АО "ДОМ.РФ" Виталия Мутко в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.

По данным Минстроя, министр и руководитель госкорпорации в ходе встречи обсудили реализацию совместных проектов Минстроя России и ДОМ.РФ, развитие строительной отрасли, механизмы поддержки граждан, в том числе за счет применения льготных ипотечных программ.

Особое внимание они уделили развитию зеленого строительства многоквартирных домов. Кроме того, обсудили планы по подготовке зеленых стандартов для индивидуального жилищного строительства. Отдельно затронули вопрос реализации проекта "Архитекторы.рф". Инициатива сфокусирована на раскрытии потенциала архитекторов, специалистов в области градостроительства.