На конгрессе по комплексному развитию территорий в Москве представят опыт Китая

Среди посетителей конгресса ожидаются представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, профильных структур, ведомств, представители хозяйствующих субъектов строительной отрасли, бизнес-сообществ, финансового сектора, а также делегации из дружественных стран

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Опыт Китая по комплексной застройке будет представлен в ходе первого Всероссийского конгресса по комплексному развитию территорий (КРТ). Об этом сообщил ТАСС руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор.

"Китайские коллеги выступят 22 ноября на пленарном заседании конгресса с докладом о применении инновационных технологий при освоении комплексной застройки. Опыт дружественного иностранного государства будет полезен российским участникам, мы ожидаем около 600 человек из 54 регионов России", - сказал организатор мероприятия.

Москва также представит свой опыт реализации КРТ, добавил Моор. Среди посетителей конгресса ожидаются представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, профильных структур, ведомств, представители хозяйствующих субъектов строительной отрасли, представители бизнес-сообществ, финансового сектора, а также делегации из дружественных стран.

Как сообщалось, механизм комплексного развития территорий был закреплен в законодательстве в 2021 году, с этого момента в России заключено 356 договоров КРТ. Всего в активной стадии реализации находится 419 территорий площадью свыше 11 тыс. га, а их градостроительный потенциал составляет более 78 млн кв. м.

Главной задачей конгресса организатор назвал информирование всех заинтересованных сторон о лучших практиках программы. "Основная проблема в том, что не все регионы еще пока в полной мере понимают, что такое механизм КРТ, то есть они знают, что есть закон, но пользоваться этим инструментом пока не научились", - сказал Моор. Поэтому на конгрессе будет представлены кейсы того, как правильно формировать земельные участки для КРТ, прорабатывать их экономическую модель, выставлять на торги, применять инфраструктурный бюджетный кредит, либо государственные меры поддержки.

"Мы при поддержке Минстроя России настроены максимально через этот конгресс дать опыт положительных практик, потому что не обо всем можно просто прочитать, нужно задать вопросы, получить ответы, необходимые навыки. Это можно делать только через практическую часть", - заключил Моор.