13 ноября, 19:32
Реновация

Первый этап программы реновации в районе Черемушки выполнен на 71%

В новое жилье переехали более 340 жителей

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Более 340 жителей столичного района Черемушки переехали в новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики (ДГП) Москвы.

"В районе Черемушки на юго-западе столицы в рамках первого этапа программы реновации, который завершится в 2024 году, планировалось начать расселение семи домов. На данный момент полностью расселены три дома, еще два расселяются. Таким образом, первый этап программы выполнен на 71%", - сообщил руководитель ДГП Сергей Левкин, слова которого приводятся в сообщении.

Он уточнил, что в новое жилье переехали более 340 жителей. Всего же в рамках первого этапа новоселье отпразднуют 1,3 тыс. москвичей. Всего в районе Черемушки в рамках программы реновации планируется расселить 119 домов, в которых проживают 24,4 тыс. жителей.

"Программа реновации в Черемушках началась в 2020 году, когда предложения новых квартир получили жители дома по адресу: улица Гарибальди, дом 17, корпус 1. Тогда договоры заключили 177 москвичей", - добавили в департаменте.

По словам Левкина, для переселения жителей в районе уже возведены три новостройки по адресам: улица Гарибальди, дом 17, улица Профсоюзная, дом 32 и Севастопольский проспект, дом 28, корпус 9, улица Новочеремушкинская дом 56/3. Еще четыре новостройки в районе возводятся.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов. 

Теги:
РоссияРеновацияМосква
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