Застройкой центра Улан-Удэ по мастер-плану займется дочерняя компания группы "ПИК"

Для реализации проекта застройщику потребуется вложить средства в размере 18 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 14 ноября. /ТАСС/. Дочерняя компания девелоперской группы "ПИК" - "ПИК Байкала" займется строительством новых кварталов в историческом центре города Улан-Удэ по мастер-плану. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Определена компания, которая займется комплексной застройкой центральной части Улан-Удэ. Это дочерняя компания крупнейшего застройщика страны группы "ПИК" - "ПИК Байкала", - сообщил Цыденов.

По его словам, в течение 10 лет будет построен современный жилой массив в центре города. Общая площадь застройки составит 351,65 тыс. кв. м.

Компания, по данным Управления комплексного развития территорий республики, выиграла торги. "Благодаря проекту в центре столицы Бурятии развернется масштабное строительство жилой и социальной инфраструктуры. Взамен старых деревянных домов возведут современный квартал, - уточнили в управлении. - Для реализации проекта застройщику необходимо вложить средства в размере 18 млрд рублей".

Речь об участке, попадающем в границы комплексного развития территорий: от улицы Профсоюзной до улицы Кузнечной и вдоль ул. Смолина. Вместо старых деревянных домов, в том числе аварийных, планируется построить около 200 тыс. кв. м современного жилья.

Проект мастер-плана Улан-Удэ, где живут около 500 тыс. человек, впервые был представлен на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года. Ядром мастер-плана столицы Бурятии является исторический центр города, там планируется построить современные жилые кварталы, здания для Национального музея Бурятии, театра "Байкал" и студенческий кампус на базе консорциума пяти вузов, работающих в Улан-Удэ.