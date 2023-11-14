14 ноября, 06:21

В Забайкалье впервые возводят многоквартирный дом из СИП-панелей

Здание будет иметь высокий класс энергоэффективности, что позволит собственникам экономить на отоплении

ЧИТА, 14 ноября. /ТАСС/. Многоквартирный дом из СИП-панелей впервые возводят в Чите. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекции Забайкальского края.

"В столице Забайкалья впервые возводят четырехэтажный дом по СИП-технологии <…>. Компания-застройщик ООО СЗ "РЭЦ-Девелопмент" уже заключила первый договор долевого участия. Ориентировочная дата завершения строительства - 1-й квартал 2024 года", - говорится в сообщении.

Основным материалом для наружных стен служат СИП-панели толщиной 204 мм. Каждая панель состоит из двух влагостойких ориентированно-стружечных плит (ОСП-3) и слоя пенополистирола между ними. Здание будет иметь высокий класс энергоэффективности, что позволит собственникам экономить на отоплении.

Фасад облицуют бетонными панелями под кирпич красного и белого цветов. В подземном помещении размесят инженерные коммуникации. Всего в доме будет 24 квартиры, в них предусмотрят пожарную сигнализацию и автоматическую систему тушения пожара. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
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