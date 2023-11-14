Число проданных за 10 месяцев квартир на вторичном рынке Москвы стало рекордным

В октябре было заключено 17,1 тыс. договоров, что на 1% больше сентября 2023 года и на 48,9% - октября 2022 года

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зафиксировало очередной рекорд по количеству проданных квартир на вторичном рынке столицы по итогам 10 месяцев 2023 года - почти 144,7 тыс. договоров. Это практически на треть больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщила пресс-служба ведомства.

"Всего в январе - октябре 2023 года Росреестром по Москве зарегистрировано 144 695 переходов прав, что стало рекордным результатом десяти месяцев за все годы. Так, с начала текущего года оформлено на 34,3% больше вторичных сделок по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - 107 778, а также [количество сделок] на 5,8% превышает прошлое пиковое значение 2021 года - 136 771", - говорится в сообщении.

В частности, в октябре 2023 года в Москве было заключено 17,1 тыс. договоров на вторичном рынке жилья, что на 1% больше сентября 2023 года и на 48,9% - октября 2022 года.

"Показатели октября, сентября и августа с незначительными колебаниями держатся на максимальном уровне - ежемесячно порядка 17 тыс. регистраций переходов прав при покупке жилых помещений. Вопреки ожиданиям экспертов октябрьский результат не уступил сентябрю и показал максимальный результат для своего месяца за последние несколько лет - больше было только в 2020 году - 18,4 тыс.", - процитировали в сообщении руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.