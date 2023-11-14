В Мещанском районе Москвы построили гостиницу на 108 номеров

Четырехэтажная гостиница общей площадью 26 тыс. кв. м рассчитана на 108 номеров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Строительство гостиничного комплекса завершено в Мещанском районе Центрального административного округа Москвы по адресу: Олимпийский проспект, владение 10. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики (ДГП) Сергей Левкин.

"В настоящее время на объекте ведется оформление пакета исполнительной документации", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба ДГП.

Он отметил, что архитектурный облик здания, вытянутый вдоль Олимпийского проспекта, выполнен в современном стиле с применением вентилируемых фасадов из каменной плитки - травертина желтых оттенков, цоколь отделан гранитом.

Левкин уточнил, что четырехэтажная гостиница общей площадью 26 тыс. кв. м рассчитана на 108 номеров. На первом этаже здания входные вестибюли, рестораны, торговые площади, номера для гостей расположены со второго по четвертый этаж, имеется автостоянка на 303 машино-места.

"Работы по возведению гостиницы начаты в 2003 году, однако проект не был реализован. Недостроенное здание продано. Новым правообладателем в кратчайшие сроки оформлена разрешительная документация и организовано производство работ на объекте", - добавили в департаменте.

Проект реализован в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части города, ежегодно формируемой с 2011 года на основании госпрограммы "Градостроительная политика".