14 ноября, 09:01
Реновация

Москомархитектура выпустила документы для строительства трех домов по реновации

Площадь всех трех домов составит около 140 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Москомархитектура выпустила градостроительные планы земельных участков для строительства трех домов по программе реновации. Два из них расположатся на востоке столицы и один в ТиНАО, сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.

Новое жилье будет возводиться по следующим адресам: в Северном Измайлове на 3-й Парковой улице, земельные участки 46/1 и 50/1, а также в поселении Десеновское на 1-й Ватутинской улице, 5.

"Они (дома - прим. ТАСС) будут органично вписаны в окружающую застройку и станут одним из этапов преобразования районов, где планируется создать по-настоящему комфортное и современное в самом полном смысле этого слова жилье. Площадь всех трех домов составит около 140 тыс. кв. м", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Отмечается, что на территориях жилых домов появятся благоустроенные дворы с оборудованными игровыми и спортивными зонами. "При разработке проектов реновации всегда учитываются существующие пешеходные и транспортные пути, социальная инфраструктура и точки притяжения", - заверили в ведомстве.

Как добавила Княжевская, в рамках программы реновации столица ставит перед собой задачу создать решения, которые будут гармонично дополнять и развивать уже сложившуюся городскую среду. 

Теги:
РеновацияМосква
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