Квартиры по реновации на северо-востоке Москвы получили почти 11,4 тыс. человек

Переселение жителей ведется в 13 районах СВАО

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Почти 11,4 тыс. человек получили ключи от квартир в Северо-Восточном округе Москвы с начала реализации программы реновации, сообщила пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Правообладателями квартир в округе с начала программы реновации стали почти 11,4 тыс. жителей из 4,5 тыс. столичных семей, которые проживали в 64 старых домах. Только с начала года документы на квартиры оформили около 2,7 тыс. горожан", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.

Уточняется, что переселение жителей ведется в 13 районах СВАО. Больше всего договоров на новые квартиры заключили горожане в Бабушкинском районе - 3,1 тыс. человек, Северном - 1,9 тыс. и Южном Медведкове - более 1,8 тыс. москвичей.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что порядка 86,5 тыс. жителей северо-восточной части Москвы переселят в новые дома по программе реновации.