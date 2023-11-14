14 ноября, 12:06

Госдума совместно с Минстроем разрабатывают варианты фиксации цены на новостройки

Альберт Гарнелис/ ТАСС
© Альберт Гарнелис/ ТАСС

Как сообщил руководитель комитета палаты парламента по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, на нынешнем этапе проблема льготных ипотечных программ состоит в том, что ежемесячный ипотечный платеж непосилен для многих жителей страны, поэтому цену квадратного метра жилья надо понижать

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы совместно со специалистами Минстроя РФ работают над возможными вариантами фиксации цены на новостройки, сообщил руководитель комитета палаты парламента по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

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"Сейчас мы с коллегами из Минстроя ведем эту работу, раскладываем на составляющие квадратный метр, чтобы все-таки найти все возможности какой-то фиксации этой цены. Может быть, это не совсем рыночный механизм, но надо учитывать, что [стоимости] самой стройки в квадратном метре не больше половины, а дальше это цена земельных участков, цена подключений и так далее", - сказал он в ходе конференции РБК "Недвижимость - в поисках путей развития".

По мнению депутата, на нынешнем этапе проблема льготных ипотечных программ не в том, будет продлен их срок или нет, а в том, что ежемесячный ипотечный платеж непосилен для многих жителей страны, поэтому цену квадратного метра жилья надо понижать. "Тем, кто остался (не оформил льготную ипотеку - прим. ТАСС), даже нулевая процентная ставка по ипотеке уже не по карману. Сегодня ежемесячный платеж в районе 30 тыс. рублей. <...> Его можно понизить, только понижая цену квадратного метра", - пояснил он.

Также председатель комитета напомнил, что президент поставил задачу не строительства 120 млн кв. м жилья в год, а ежегодного улучшения жилищных условий 5 млн семей. Поэтому депутатский корпус будет "защищать льготную ипотеку до победного", однако речь идет скорее о некотором продлении ипотечных программ с господдержкой, чтобы дать время для разработки других эффективных механизмов обеспечения жильем населения страны, отметил Пахомов. 

Теги:
РоссияПахомов, Сергей Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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