14 ноября, 13:13

На северо-востоке Москвы построят еще один детский сад на 200 мест в составе ЖК

Дошкольное учреждение рассчитано на восемь групп воспитанников

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство детского сада на 200 мест в составе жилкомплекса в Останкинском районе столицы. Об этом сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Здание переменной этажности возведут по адресу: ул. Сельскохозяйственная, вл. 35 (СВАО).

"Дошкольное учреждение общей площадью 4,2 тыс. кв. м рассчитано на восемь групп воспитанников. Каждой из них отведена отдельная ячейка, состоящая из раздевалки, игровой, спальни и буфета. Для всестороннего развития малышей в здании обустроят кабинет логопеда и психолога, а также многофункциональные музыкальный и физкультурный залы", - сказал Войстратенко, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Он добавил, что в детском саду предусмотрены пищеблок полного цикла, медицинский пункт с процедурной и кабинеты администрации. Посещать учреждение смогут воспитанники с ограниченными возможностями здоровья. В здании и на прилегающей территории для них создадут безбарьерную среду.

"Архитектурный облик детского сада гармонично впишется в окружающую жилую застройку. Фасады облицуют декоративной бетонной плиткой насыщенных медно-коричневых и оранжевых цветов в сочетании с более спокойными и нейтральными светло-серыми панелями. Во дворе дошкольного учреждения разместятся две спортивные и восемь групповых прогулочных площадок с теневыми навесами, а также место для проведения массовых мероприятий. В рамках благоустройства территории обустроят проезды и тротуары, установят малые архитектурные формы и выполнят комплексное озеленение", - отметили в контрольном ведомстве.

По словам Войстратенко, после получения извещения о начале строительства инспекторы комитета составят индивидуальный график выездных проверок детского сада в ЖК. "Контрольно-надзорные мероприятия будут проводится на каждом этапе работ. К некоторым из них привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для выполнения лабораторно-инструментальных исследований возведенных конструкций и используемых материалов", - заключил глава Мосгосстройнадзора. 

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