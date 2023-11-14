В ГД внесли законопроект о беспроцентном займе на жилье для молодых многодетных семей

Согласно документу, также предлагается предоставить молодым семьям с одним ребенком младше 18 лет право на получение льготной процентной ставки по кредиту на приобретение жилья, которая не должна превышать 5% годовых

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении многодетным молодым семьям беспроцентного целевого займа на приобретение жилья. Документ размещен в думской электронной базе.

В проекте закона "О дополнительных мерах поддержки молодых семей" депутаты предложили прописать, что молодая семья с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18 лет, имеет право на получение беспроцентного целевого займа на покупку жилья со сроком погашения до 25 лет. Предполагается, что порядок и условия предоставления льготы установит правительство РФ.

Также документом предлагается предоставить молодым семьям с одним ребенком младше 18 лет право на получение льготной процентной ставки по кредиту на приобретение жилья, которая не должна превышать 5% годовых.

Разработчики подчеркнули, что инициатива подготовлена в рамках реализации поручений президента РФ по итогам заседания Государственного совета РФ 22 декабря 2022 года в части совершенствования госпрограмм в сфере обеспечения жильем молодых семей. По их мнению, принятие законопроекта "будет способствовать улучшению социального положения молодых семей и, как следствие, положительно влиять на уровень рождаемости в стране".

В настоящее время в России действуют несколько федеральных льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита: "Льготная ипотека на новостройки" под 8% годовых, "Семейная ипотека" под 6%, "Дальневосточная ипотека" под 2%, "Льготная ипотека для IТ-специалистов" под 5%, а также ипотека для новых регионов под 2%.