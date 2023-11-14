Путин заявил, что в 2023 году в РФ ввели более 83 млн кв. м жилья

По словам главы государства, 3,2 млн семей улучшили жилищные условия

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

"У нас 2023 год, улучшили жилищные условия 7 млн человек, это 3,2 млн семей. Аварийного жилья мы расселили почти 2 млн кв. м - 1,8 млн кв. м, это 104,4 тыс. человек. И благоустройство - 7 тыс. 31 общественное пространство. И самое главное - ввод жилья - 83,6 млн кв. м", - сказал Путин, открывая встречу.

Министр заметил, что это текущие данные. "До конца года мы опять рекордные показатели дадим, Владимир Владимирович", - заверил Файзуллин. "Где-то 104-105 [млн кв. м]. 104, думаю, до конца года сделаем", - отметил он.

"Это рекорд", - оценил Путин. Он попросил поблагодарить и поздравить строителей за такие показатели.

По итогам 2022 года было введено 102,7 млн кв. м жилья.

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В целом на встрече Путин обсудил с Файзуллиным ситуацию в сфере жилищного строительства, ситуацию с переселением из аварийного жилья, программу капитального ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий, а также восстановление объектов в новых регионах страны.