14 ноября, 13:01,
обновлено 14 ноября, 13:26

Путин заявил, что в 2023 году в РФ ввели более 83 млн кв. м жилья

© Kremlin.ru

По словам главы государства, 3,2 млн семей улучшили жилищные условия

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

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"У нас 2023 год, улучшили жилищные условия 7 млн человек, это 3,2 млн семей. Аварийного жилья мы расселили почти 2 млн кв. м - 1,8 млн кв. м, это 104,4 тыс. человек. И благоустройство - 7 тыс. 31 общественное пространство. И самое главное - ввод жилья - 83,6 млн кв. м", - сказал Путин, открывая встречу.

Министр заметил, что это текущие данные. "До конца года мы опять рекордные показатели дадим, Владимир Владимирович", - заверил Файзуллин. "Где-то 104-105 [млн кв. м]. 104, думаю, до конца года сделаем", - отметил он.

"Это рекорд", - оценил Путин. Он попросил поблагодарить и поздравить строителей за такие показатели.

По итогам 2022 года было введено 102,7 млн кв. м жилья.

© ТАСС/ Ruptly

В целом на встрече Путин обсудил с Файзуллиным ситуацию в сфере жилищного строительства, ситуацию с переселением из аварийного жилья, программу капитального ремонта и модернизации коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий, а также восстановление объектов в новых регионах страны. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичФайзуллин, Ирек Энварович
© Информационное агентство ТАСС
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