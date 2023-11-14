14 ноября, 13:17,
обновлено 14 ноября, 13:28

Файзуллин сообщил, что в России по итогам 2023 года введут 104 млн кв. м жилья

© ТАСС/ Ruptly

По словам министра строительства и ЖКХ, уже введено 83,6 млн кв. м

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Около 104 млн кв. м жилья будет введено в эксплуатацию в РФ по итогам 2023 года, к настоящему моменту введено уже 83,6 млн кв. м. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"49,7 [млн кв. м] уже сегодня ИЖС [индивидуального жилья] и 33,9 [млн кв. м] многоквартирного [введено в эксплуатацию]. <…> 104, я думаю, млн кв. м до конца года [будет введено]", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отметив, что это будет очередной рекордный результат.

В 2023 году люди получили 600 тыс. новых квартир, сообщил Файзуллина.

Градостроительный потенциал в РФ сейчас составляет 421 млн кв. м. По итогам 2023 года, добавил министр, число запусков новых проектов строительства жилья также будет рекордным. Сейчас их уже 4 тыс. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФайзуллин, Ирек Энварович
© Информационное агентство ТАСС
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