Файзуллин сообщил о восстановлении в новых субъектах РФ почти 8,4 тыс. объектов

По словам министра строительства и ЖКХ, подрядчики работают в активном режиме

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Почти 8 400 объектов, среди которых многоквартирные дома и социальные учреждения, восстановлены с начала работ в новых субъектах РФ. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

"На сегодня уже восстановлено почти 8 400 объектов. <…> Еще 4 608 - в плане: и многоквартирные дома, и объекты социально-культурной сферы, школы, садики", - сказал министр.

Файзуллин напомнил, что Минстрою поручена координация восстановительной работы на новых территориях. По его словам, подрядчики работают в активном режиме. "Мы ее (работу в новых регионах - прим. ТАСС) рассматриваем как самый крупный мегапроект. Задачи выполняем, поэтому я думаю, что и в этом году мы тоже все выполним", - добавил он.