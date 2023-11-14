Минстрой предложил выделить ипотеку на частные дома в отдельный проект

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин сообщил, что в этом направлении уже немало сделано

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ипотечную программу в индивидуальном жилищном строительстве необходимо выделить в отдельный проект. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Объем работ растет, люди активно вовлечены, регионы вовлечены. Поэтому мы считаем, что сейчас ипотечную программу в индивидуальном жилищном строительстве надо, конечно, в отдельный проект выделять - вообще в системе строительства жилья, и отрабатывать отдельные меры поддержки", - сказал он в ходе встречи.

Глава Минстроя сообщил, что в этом направлении уже немало сделано. "Домокомплекты, типовые проекты мы с ДОМ.РФ отработали, утвердили их, и в этом плане активно пойдем. И наш лес нужно вовлекать в строительство. Это задача тоже серьезная". - подчеркнул он.