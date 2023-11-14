Собянин: число площадок для программы реновации в Москве превысило 600

Мэр Москвы отметил, что планируется расселить 54 старых дома и предоставить жилье для 9,9 тыс. человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Девять новых адресов включили в перечень площадок для строительства по программе реновации в столице, их общее количество превысило 600. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В программу реновации включили девять новых адресов. Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тыс. человек", - написал мэр.

Он уточнил, что новые стартовые площадки находятся в пяти округах столицы: на северо-востоке - в районе Ростокино; на востоке - в Новогирееве и Измайлове; на юго-востоке - в районе Нижегородский; на юге - в Царицыне; на северо-западе - в Щукине. Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрана уже 601 площадка, заключил Собянин.