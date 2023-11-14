14 ноября, 14:09
Реновация

Собянин: число площадок для программы реновации в Москве превысило 600

Мэр Москвы отметил, что планируется расселить 54 старых дома и предоставить жилье для 9,9 тыс. человек

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Девять новых адресов включили в перечень площадок для строительства по программе реновации в столице, их общее количество превысило 600. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В программу реновации включили девять новых адресов. Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тыс. человек", - написал мэр.

Он уточнил, что новые стартовые площадки находятся в пяти округах столицы: на северо-востоке - в районе Ростокино; на востоке - в Новогирееве и Измайлове; на юго-востоке - в районе Нижегородский; на юге - в Царицыне; на северо-западе - в Щукине. Всего для строительства новых домов по программе реновации подобрана уже 601 площадка, заключил Собянин. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРеновацияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация