Росстат назвал регионы-лидеры по вводу жилья

Первые места в рейтинге заняли Московская область, Краснодарский край и Москва

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Объем ввода жилья на территории России в январе-октябре 2023 года составил 86,2 млн кв. м, что на 1,8% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, следует из материалов Росстата.

За 10 месяцев 2023 года 50,1 млн кв. м в России ввело население, в том числе за октябрь - 2,1 млн кв. м. В целом за октябрь 2023 года на территории России ввели 6,5 млн кв. м жилья.

Согласно материалам, по вводу жилья за 10 месяцев лидируют Московская область (9,5 млн кв. м), Краснодарский край (5,8 млн кв. м), Москва (5,1 млн кв. м), Ленинградская область (3,5 млн кв. м) и Татарстан (почти 3 млн кв. м).

Ранее министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщал, что по итогам 2023 года в России введут рекордные 104 млн кв. м жилья.

По итогам 2022 года на территории России ввели в эксплуатацию 102,7 млн кв. м жилья - на 11% больше результата 2021 года.