15 ноября, 04:56

Собянин: более 90 соцобъектов построили в Москве с начала 2023 года

Из них 62 возвели за счет внебюджетных источников, уточнил мэр столицы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Более 90 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2023 год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"С начала года в Москве ввели в эксплуатацию больше 90 социальных объектов. 62 из них - за счет внебюджетных источников", - написал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что было построено 39 детских садов и 20 школ, половина - в ТиНАО. Часть социальных объектов инвесторы возвели по программе стимулирования создания мест приложения труда.

"Открыли многофункциональный кластер "Ломоносов" - флагман Инновационного научно-технического центра МГУ Воробьевы горы. Возвели 16 объектов здравоохранения, в том числе 2 корпуса "Научного центра неврологии", флагманский центр ГКБ №15 им. Филатова, 9 детских и взрослых поликлиник", - добавил мэр Москвы.

Также Собянин рассказал о введении в эксплуатацию 16 спортивных объектов, среди которых многофункциональный комплекс в Некрасовке, ледовый дворец "Кристалл" в "Лужниках", Центр фигурного катания Этери Тутберидзе в Ясеневе, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами в районах Внуково и Крюково. Помимо этого, мэр Москвы рассказал о запуске двух культурно-просветительских объектов: павильона "АТОМ" на ВДНХ и досугового центра в районе Теплый Стан. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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