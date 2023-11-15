Москва выставила на торги коммерческое помещение в районе Очаково-Матвеевское

Торги пройдут в онлайн-формате 13 декабря

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Помещение под бизнес на первом этаже многоквартирного дома на западе столицы выставили на городские торги. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

"Коммерческие площади на первых этажах многоквартирных домов привлекательны для предпринимателей. Как правило, такие объекты имеют свободное назначение, что открывает широкие возможности для развития бизнеса. Сейчас на аукцион выставлено нежилое помещение площадью 307 кв. м в многоэтажном доме в районе Очаково-Матвеевское. Торги пройдут в онлайн-формате 13 декабря", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, здание расположено в жилом микрорайоне по адресу: Веерная улица, дом 1, корпус 7. Рядом находится станция Матвеевская МЦД-4.

"Лот включает в себя зал, подсобные, складские и другие помещения на первом этаже. Есть отдельный вход с улицы. С учетом местоположения, планировочных решений и других особенностей объект больше всего подходит для использования под бизнес в сфере услуг", - добавили в пресс-службе.

Стоимость объекта определится по результатам аукциона. Подать заявку на участие в нем можно до 4 декабря. Для этого необходимы регистрация на электронной торговой площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись, заключили в пресс-службе.