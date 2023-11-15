15 ноября, 10:15

Володин заявил, что закон об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ могут принять в декабре

Спикер Госдумы поручил депутатам рассмотреть законопроект в приоритетном порядке

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам рассмотреть в приоритетном порядке законопроект об отмене взимания банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей, чтобы принять инициативу во втором и третьем чтениях до конца года.

"Есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря, чтобы он был принят и уже со следующего года комиссия, как и поручал нам [президент РФ] Владимир Владимирович Путин, была отменена при оплате за коммунальные услуги гражданам, с которых [ее] сегодня берут банки. Особенно если это касается оплаты через почту, через расчетные центры. Но при этом граждане не оплачивают эту услугу, если они используют сервисы электронные банков", - отметил Володин в ходе пленарного заседания палаты.

Он напомнил, что президент РФ ранее давал поручение Госдуме и правительству рассмотреть вопрос об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. "Мы с вами приняли в первом чтении законопроект, затем вели диалог с правительством, с банковским сообществом. Сегодня могу сказать, что мы с правительством провели окончательные консультации", - подчеркнул Володин.

О законопроекте

Законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей, был принят Госдумой в первом чтении 14 апреля 2020 года. Авторами инициативы выступила группа депутатов седьмого созыва палаты во главе с Володиным. Инициатива дополняет статью 155 Жилищного кодекса РФ положением, согласно которому "комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги не взимается".

Необходимые поправки вносятся и в некоторые другие законы. Так, в законе о банках и банковской деятельности уточняется, что "кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление" коммунальных платежей. Кроме того, в законе "О почтовой связи" предлагается прописать, что операторы почтовой связи не имеют права взимать комиссию. Аналогичная норма для банковского платежного агента закрепляется в законе "О национальной платежной системе".

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению в 2020 году профильный комитет Госдумы поддержал поправки, согласно которым запрет на взимание банковских комиссий с платежей по ЖКХ может быть распространен только на социально незащищенные и нуждающиеся категории граждан - пенсионеров и получателей субсидий на ЖКХ. Однако во втором чтении на пленарном заседании палаты законопроект рассмотрен не был.

Инициатива вызвала споры в экспертном сообществе. В частности, отмечалось, что банки не отменят, а переложат оплату своих комиссионных услуг на ресурсоснабжающие и управляющие организации. Это может повлечь включение дополнительных расходов в тарифы ЖКХ.

Как отметил Володин в ходе пленарного заседания Думы в среду, депутаты обсуждали вопрос с банковским сообществом. "Потери, действительно, у банков будут из-за этого решения, но учитывая, что, как здесь многие выступали, банки год финансовый заканчивают с хорошей доходностью, с прибылью, то, мы считаем, правильно этот вопрос вынести на обсуждение", - отметил Володин. Он подчеркнул, что вопрос также обсуждался с главой Минфина Антоном Силуановым, "он поддержал решение от имени правительства". 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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