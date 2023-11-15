15 ноября, 13:31

На юго-востоке Москвы предоставили более 8 га для реализации масштабных инвестпроектов

Статус МаИП могут получить объекты, предназначенные для развития столичной инфраструктуры и создания рабочих мест

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы предоставили более 8 га для реализации масштабных инвестиционных проектов на юго-востоке города с начала этого года, там появится торговый центр с гостиницей, детский сад и новые производства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"С начала этого года город заключил семь договоров аренды земли в Юго-Восточном административном округе для реализации масштабных инвестиционных проектов. Общая площадь участков составляет 8,4 га. Здесь построят детский сад для 190 воспитанников, торговый центр с гостиницей и паркингом, два современных производства и спортивный объект", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что участки для реализации масштабных инвестпроектов город предоставляет с 2016 года. Статус МаИП могут получить объекты, предназначенные для развития столичной инфраструктуры и создания рабочих мест. Предпочтение отдают новым производствам, спорткомплексам и социальным объектам.

"Инвесторам выделили землю в аренду без проведения торгов сроком на пять лет. За это время компании должны построить и ввести в эксплуатацию новые объекты суммарной площадью более 110 тыс. кв. м. Один участок площадью 1,9 га предоставлен под реализацию промышленного инвестпроекта в Капотне инвестору по льготной ставке один рубль в год. На нем возведут комплекс по выпуску товарного и архитектурного бетона", - пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, инвестор построит комплекс по выпуску товарного и архитектурного бетона площадью свыше 15,7 тыс. кв. м. На предприятии будет создано более 100 рабочих мет. 

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