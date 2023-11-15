Дума 17 ноября обсудит во II чтении отмену комиссии при оплате услуг ЖКХ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее поручил депутатам рассмотреть инициативу в приоритетном порядке

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу, 17 ноября, рассмотрит во втором, основном чтении законопроект об отмене взимания банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей. Об этом ТАСС сообщил источник в аппарате Госдумы.

"В повестку пленарного заседания 17 ноября включен законопроект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ", - отметил собеседник агентства.

Речь идет о законопроекте, который был принят Госдумой в первом чтении 14 апреля 2020 года. Авторами инициативы выступила группа депутатов седьмого созыва палаты во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Ранее в среду Володин поручил депутатам рассмотреть инициативу в приоритетном порядке, чтобы принять законопроект во втором и третьем чтениях до конца года.

Как напоминал Володин, президент РФ Владимир Путин ранее давал поручение Госдуме и правительству рассмотреть вопрос об отмене комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг. По словам спикера Госдумы, депутаты обсуждали инициативу с правительством и банковским сообществом и пришли к консенсусу.

Принятый в первом чтении законопроект дополняет статью 155 Жилищного кодекса РФ положением, согласно которому "комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги не взимается". Необходимые поправки вносятся и в ряд других законов. Так, в законе о банках и банковской деятельности уточняется, что "кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление" коммунальных платежей. Кроме того, в законе "О почтовой связи" предлагается прописать, что операторы почтовой связи не имеют права взимать комиссию. Аналогичная норма для банковского платежного агента закрепляется в законе "О национальной платежной системе".

В ходе работы над законопроектом ко второму чтению в 2020 году профильный комитет Госдумы поддержал поправки, согласно которым запрет на взимание банковских комиссий с платежей по ЖКХ может быть распространен только на социально незащищенные и нуждающиеся категории граждан - пенсионеров и получателей субсидий на оплату ЖКХ. Однако во втором чтении на пленарном заседании палаты законопроект рассмотрен не был.