15 ноября, 21:56
Реновация

Эксперты одобрили проект новостройки по реновации на Черноморском бульваре в Москве

Согласно документам, в новом доме будут 184 квартиры и подземная автостоянка

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Москомэкспертиза утвердила проектную документацию для строительства дома по программе реновации в районе Зюзино на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Жилой дом с инженерными сетями и благоустройством территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новостройка на 184 квартиры будет построена на Черноморском бульваре (з/у 20, участок 6.1) в рамках квартальной застройки по проекту планировки территорий. В составе двухсекционного жилого дома также предусмотрена подземная автостоянка.

"Для переезда жителей будет подготовлено 49 однокомнатных, 91 двухкомнатная и 44 трехкомнатных квартиры. Несколько из этого числа приспособят для проживания маломобильных граждан. В комнатах уже будет сделана отделка, установлены осветительные приборы, двери, кухонная мойка и плита и сантехнические приборы", - отметила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева, слова которой привела пресс-служба.

Она добавила, что на первом этаже каждой секции появятся входные группы с тамбурами, вестибюлями, колясочными, помещениями консьержа и уборочного инвентаря. Вместе с тем в нежилой части запроектированы помещения общественного назначения, в которых откроются магазины, аптеки и другие организации сферы услуг.

"Благоустройству придомовой территории также будет уделено отдельное внимание. Специалисты устроят проезды, тротуары, оборудуют детскую и спортивную площадки, места для отдыха и установят малые архитектурные формы. В ходе озеленения будут разбиты газоны и цветники, высажены деревья и кустарники", - уточнили в комитете. 

Теги:
РоссияРеновацияМосква
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