В Москве более 30 тыс. человек оформили документы на квартиры по реновации

Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин, с начала 2023 года под заселение передали 40 новостроек

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 30 тыс. человек получили ключи от квартир в рамках программы реновации с января по октябрь. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"По итогам 10 месяцев этого года по программе реновации 31 тыс. горожан стала правообладателями квартир в переданных под заселение новостройках. Больше всего документов на жилье оформили в ЮВАО - около 7,6 тыс. человек, в НАО и ВАО правообладателями современных квартир стали более 4 тыс. москвичей в каждом", - приводятся в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента Максима Гамана.

Отмечается, что на юге и севере столицы за этот период более 3,4 тыс. и около 3,2 тыс. горожан соответственно заключили договоры на новое жилье.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что с начала 2023 года подобрано 36 стартовых площадок для переселения жителей по программе реновации. В эксплуатацию введен 51 новый дом, передано под заселение 40 новостроек, в них начато переселение около 36 тыс. горожан из 248 домов. За прошедшие 10 месяцев полностью расселено 179 домов, из них снесено 33.