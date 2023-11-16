16 ноября, 06:46

В "Яндекс Аренде" рассказали, что Петербург опередил Москву в динамике роста цен на аренду

В онлайн-сервисе считают, что основной причиной такого роста в 2023 году является "вымывание" бюджетных предложений

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Темпы роста цен на аренду жилья в 2023 году в Санкт-Петербурге значительно превысили рост цен на аренду в Москве, сообщила пресс-служба сервиса "Яндекс аренда".

"Петербург опередил Москву в росте цен на аренду в 2023 году. В некоторых районах рост превышает 60%", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным аналитиков компании, средняя цена долгосрочной аренды студии в Москве увеличилась на 20% - до 60 тыс. рублей, в то время как в Санкт-Петербурге - на 30%, квартиры стали сдаваться в среднем за 30 тыс. рублей. "Однушки" с начала года в Москве выросли в цене на 11% (до 50 тыс. рублей), тогда как в Северной столице рост снова оказался заметнее - на 22% (до 33 тыс. рублей). Цены на "двушки" в Москве выросли на 15,4% и остановились на отметке 75 тыс. рублей, в то время как в Петербурге этот рост составил 30%, с ценой в 55 тыс. рублей.

В онлайн-сервисе отмечают, что основная причина такого роста средних цен - "вымывание" бюджетных предложений. Оставшиеся на рынке варианты и формируют высокую среднюю цену аренды. При этом в Москве объем предложения арендного жилья сократился на 40%, а в Санкт-Петербурге - практически в два раза.

Средняя цена аренды студий и однокомнатных квартир в Москве, по данным классифайдера, заметнее всего выросла в следующих районах: Проспект Вернадского - на 44%, Донском - на 43%, Южнопортовом - на 40%. В топе районов, где с января выросли цены на "двушки" и "трешки", оказались Мещанский (69%), Замоскворечье (62%), Алексеевский (59%).

В Санкт-Петербурге средняя цена аренды студий и однокомнатных квартир существенно увеличилась в районах Сосновское - на 46%, Муниципальный округ № 54 - на 37%, Лахта-Ольгино - на 35%. Стоимость "двушек" и "трешек" значительнее всего изменилась в районах Гражданка - на 67%, Аптекарский остров - на 64% и Чкаловское - на 61%. 

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