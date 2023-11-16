В Новой Москве за 11 лет ввели более 4,9 млн кв. м коммерческой недвижимости

В настоящий момент там работают около 48 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Более 4,9 млн кв. м коммерческой недвижимости ввели в эксплуатацию в Новой Москве за 11 лет, в настоящий момент там работают около 48 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Строительство коммерческой недвижимости на новых территориях столицы не только дает импульс развитию малого и среднего бизнеса, который будет размещать там свои товары и услуги, но и повышает уровень комфорта проживающих людей за счет размещения в шаговой доступности объектов торговли, услуг, развлечений. С 2012 года в Новой Москве введено более 4,9 млн "квадратов" коммерческой недвижимости", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, самый крупный объект - комплекс зданий технополиса модульного домостроения общей площадью более 26 тыс. кв. м в Марушкинском поселении, а в следующем году там же планируется ввести еще один крупный производственно-логистический комплекс площадью свыше 12 тыс. кв. м. В настоящее время в ТиНАО зарегистрировано около 48 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Также в округах расположено порядка 200 крупных предприятий.

Руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил, что за 11 лет тысячи метров коммерческой недвижимости введены в поселениях Филимонковском, Внуковском, Сосенском, Вороновском, Краснопахорском, Мосрентген, Десеновском, Кленовском, Марушкинском, Воскресенском и Щаповском.

"С начала 2023 года в ТиНАО ввели магазины, складские, торгово-бытовые и многофункциональные комплексы, а также офисные площади различных классов. Также в планах - завершение строительства и ввод многофункционального центра с наземным паркингом в Сосенском поселении площадью более 7,6 тыс. "квадратов", - цитирует пресс-служба Жидкина.