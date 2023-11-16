ДОМ.РФ прогнозирует достижение доли льготных программ в выдаче ипотеки 80% к концу года

В отчете аналитического центра отмечается, что выдача ипотеки в России обновила исторический максимум в III квартале 2023 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Доля льготных ипотечных программ в общей выдаче к концу года составит порядка 70% по количеству и до 80% по объему в денежном выражении, следует из отчета аналитического центра ДОМ.РФ.

"По нашим прогнозам, к концу года доля льготных программ в общей выдаче будет составлять порядка 70% по количеству и до 80% по объему", - говорится в документе.

В отчете отмечается, что выдача ипотеки в России обновила исторический максимум в III квартале 2023 года: 625 тыс. кредитов (+30% к II кварталу 2023 г.) на 2,5 трлн рублей (+38%). Однако в октябре темпы выдачи замедлились: в условиях роста рыночных ставок до 16-17% спрос на вторичное жилье снижается, а покупатели переориентируются на новостройки, где действуют льготные программы.

По словам руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, после серии повышения ключевой ставки Банка России рыночные ставки по ипотеке выросли, по сути, до запретительных уровней. "В результате мы наблюдаем естественный переток спроса в сторону кредитов с господдержкой, ставки по которым остаются доступными: доля ипотеки с господдержкой увеличилась с 43% в количественном выражении в начале третьего квартала до 53% в октябре, и ее популярность продолжит расти", - сказал он. В текущих условиях, по мнению представителя госкорпорации, меры господдержки будут оказывать стабилизирующее влияние на спрос на первичном рынке и рынке ипотеки в целом.

По оценкам ДОМ.РФ, в ноябре и декабре выдача ипотеки продолжит снижаться. Однако по итогам года объем выданных ипотечных займов все равно обновит исторический максимум и составит 1,9 млн кредитов на 7,5 трлн рублей с учетом накопленных выдач за первые 10 месяцев. Прирост ипотечного портфеля в 2023 года составит 3,8 трлн рублей - почти в два раза больше, чем годом ранее.

Также аналитики компании отметили возросшую роль ипотечного кредитования в российской экономике. Только за последний квартал ипотечный портфель на балансе банков увеличился на 1,4 трлн рублей (почти половина всего прироста с начала года) и составил 17,1 трлн рублей. По данным исследования, жилищные кредиты остаются основным драйвером розничного кредитования. Ипотека обеспечила порядка 60% прироста всех займов населению. В результате доля ипотеки в кредитном портфеле физлиц достигла 53%.