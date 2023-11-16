16 ноября, 11:08

Володин предложил дифференцировать ставку по ипотеке в зависимости от зарплат в регионе

По мнению председателя Госдумы, процент по ипотечным кредитам в регионах "должен быть другим" и отличаться от Москвы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть возможность введения дифференцированных процентных ставок по ипотеке в зависимости от уровня средней зарплаты в субъекте федерации. Об этом он заявил в ходе рассмотрения основных направлений единой денежно-кредитной политики, которые представила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Вот, депутаты предлагают, что касается ипотеки, рассмотреть возможность ее дифференциации в привязке к средней зарплате по регионам. Потому что у нас страна огромная, разная зарплата в регионах, но при этом ипотечная ставка, ставка кредитов - она одинакова. Да, есть у нас социальные вопросы, есть льготная ипотека, есть ипотека для дальневосточных регионов, есть ипотека льготная для жителей, проживающих в селе. Но, допустим, Кострома, Костромская область, города Костромской области и Москва. Заработная плата в Москве отличается в разы от заработной плате в Костроме. И так же, если сравнивать с другими регионами", - отметил он.

По мнению Володина, процент по ипотечным кредитам в регионах "должен быть другим". "Он должен быть ниже в сравнении, чем в тех регионах, где средняя заработная плата выше. А там, где средняя зарплата ниже, соответственно, он должен быть ниже. По нашему мнению, это, с одной стороны, позволит более активно гражданам участвовать в строительстве жилья за счет ипотечных программ", - подчеркнул Володин. "И потом это хорошо скажется на развитии самих регионов. Будут строить жильё у себя в регионе, будут оставаться не только в субъектовых центрах, но и в малых городах", - полагает председатель Госдумы.

По предложению Володина депутаты поручили руководителям профильных комитетов заняться работой в этом направлении.

"Поручим нашим коллегам, руководителям профильных комитетов, подключиться к работе. Если вы не возражаете, ее возглавит Гордеев (вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев - прим. ТАСС). А в состав участников войдут и Аксаков (глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков - прим. ТАСС), и Пахомов (председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов - прим. ТАСС), Топилин (глава комитета по экономической политике Максим Топилин). Наверное, правильно будет подключиться руководителю комитета по федеративному устройству и местному самоуправлению, потому что это затронет, безусловно, регионы. И, коллеги, если вы поддерживаете такое решение, мы начнем эту работу с Центральным банком, с правительством. Возможно, у нас обязательно получится выйти на такое решение", - заключил Володин.

Комментируя слова председателя Госдумы, Набиуллина заявила, что Банк России вместе с правительством обсудит этот вопрос. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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