На юго-западе Москвы построят новое офисное здание

Объект появится в районе Котловка

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Небольшое офисное здание планируют возвести на юго-западе столицы. Объект появится в районе Котловка, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участок площадью 0,11 га свободен от капитальных строений и располагается по адресу: ул. Нагорная, вл. 6.

"Появление таких объектов позволяет сбалансированно развивать разные районы столицы, создавать новые рабочие места и снижать маятниковую миграцию", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Четырехэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв. м предлагается возвести за счет инвестора, который определится в ходе торгов.

Княжевская уточнила, что будущему владельцу необходимо будет организовать удобный подъезд к зданию со стороны Нагорной улицы, выделить места для гостевой парковки автомобилей и благоустроить прилегающую к объекту территорию.