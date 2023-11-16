16 ноября, 12:39

На юго-западе Москвы построят новое офисное здание

Объект появится в районе Котловка

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Небольшое офисное здание планируют возвести на юго-западе столицы. Объект появится в районе Котловка, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участок площадью 0,11 га свободен от капитальных строений и располагается по адресу: ул. Нагорная, вл. 6.

"Появление таких объектов позволяет сбалансированно развивать разные районы столицы, создавать новые рабочие места и снижать маятниковую миграцию", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Четырехэтажное здание площадью 1,2 тыс. кв. м предлагается возвести за счет инвестора, который определится в ходе торгов.

Княжевская уточнила, что будущему владельцу необходимо будет организовать удобный подъезд к зданию со стороны Нагорной улицы, выделить места для гостевой парковки автомобилей и благоустроить прилегающую к объекту территорию. 

Теги:
Москва
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация