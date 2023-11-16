16 ноября, 14:34

Минстрой переехал в новое здание в Москве

Ведомство будет располагаться на Большой Пироговской улице

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ РФ переехало из прежнего здания на Садовой-Самотечной в новое по адресу: улица Большая Пироговская, д. 23, сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин в ходе заседания Общественного совета при Минстрое России.

"Почти закончили работу над новым зданием. <…> Новый адрес Минстроя теперь - Большая Пироговская, 23", - сказал он, отметив, что осталось завершить формальные вопросы.

Ранее в этом здании находился Штаб тыла Вооруженных Сил РФ и Управления тыла. По словам Файзуллина, дом был построен в 1935 году.

Переезд Минстроя РФ в новое здание обсуждался с лета 2022 года. По словам министра, он был необходим, поскольку в прошлом офисе министерства не хватало пространства для увеличившегося штата ведомства, который вырос в 2,5 раза за 15 месяцев - до 800 сотрудников. 

Теги:
РоссияФайзуллин, Ирек ЭнваровичМосква
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