В ГД внесли законопроект, сокращающий срок выдачи лицензий управляющим компаниям

Согласно инициативе, срок принятия решения сокращается с 30 до 5 рабочих дней

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о сокращении до пяти рабочих дней срока принятия решения о выдаче лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (МКД). Документ размещен в думской электронной базе.

В Жилищный кодекс РФ предлагается внести изменения, согласно которым срок принятия решения сокращается с 30 до 5 рабочих дней. Кроме того, согласно законопроекту, общий срок принятия решения об отказе или выдаче лицензии не может превышать 10 рабочих дней.

Также предлагается проводить проверку квалификации лица, претендующего на получение такой лицензии, в том числе в формате электронного квалификационного экзамена. Сейчас электронный формат сдачи не предусмотрен.

По словам авторов проекта, рассмотрение лицензирующим органом заявлений о выдаче лицензии не подразумевают каких-либо действий, требующих значительных временных затрат. Инициатива должна законодательно закрепить оптимизацию процесса лицензирования предпринимательской деятельности по управлению МКД.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.