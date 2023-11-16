Дума и Минстрой изучают, из чего складывается себестоимость строительства новых школ

Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что стоимость строительства квадратного метра школы доходит до 2-3 млн рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы и специалисты Минстроя начали работу по изучению и оптимизации себестоимости строительства школьных зданий. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Мы совместно с Минстроем сейчас внимательно изучаем, из чего складывается себестоимость строительства новых школьных зданий. Сегодня стоимость строительства квадратного метра школы доходит до 2-3 млн рублей", - заявил он в ходе круглого стола в Думе, который был посвящен правовому регулированию механизма комплексного развития территории.

По словам депутата, такой рост цен на строительство образовательных учреждений связан с тем, что современные проекты предусматривают несколько спортзалов, бассейн, много двусветных помещений. При этом в небогатых регионах дети из-за нехватки помещений нередко учатся в две-три смены. "Может, пора уже разработать проекты, комфортные для детей, но недорогие. Допустим, за счет того, что в них коридоры будут не шесть, как сейчас, а четыре метра", - уточнил он.

Пахомов считает, что если регион может себе позволить строить дорогостоящие школьные здания - то надо дать такую возможность. А для остальных должны быть разработаны бюджетные проекты с элементами конструктора, когда какие-то типовые элементы могут добавляться или исключаться из будущей школы ради оптимизации и функциональности.

Ранее Минстрой предложил пересмотреть норматив расстояния от жилья до школы и изучить альтернативные варианты транспортировки детей в образовательные учреждения.