В Москве утвердили документацию по планировке 17 проектов комплексного развития территорий

Проектами предусмотрено строительство более 3,7 млн кв. м недвижимости

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Документация по планировке территорий утвердили для 17 проектов комплексного развития бывших промзон и неэффективно используемых участков. Проектами предусмотрено строительство более 3,7 млн кв. м недвижимости, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Для 17 проектов комплексного развития территорий (КРТ) подготовлена и утверждена документация по планировке участков общей площадью почти 207 га. Инвестиции в проекты оцениваются более чем в 344 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект после их реализации превысит 13 млрд рублей. В результате в девяти городских округах появится не менее 42 тыс. рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Отмечается, что проект планировки территории позволяет определить возможное функциональное развитие рассматриваемого участка с учетом социально-экономических, экологических и других факторов, а также потребностей населения в тех или иных объектах и необходимости создания рабочих мест.

"В рамках комплексного развития участков, где уже утверждены проекты планировки территорий, планируется построить современные городские кварталы. Здесь появится свыше 2 млн кв. м жилья, из которых не менее 827 тыс. кв. м - по программе реновации. Кроме того, построят свыше 672 тыс. кв. м производственных объектов и около 950 тыс. кв. м общественно-деловой и социальной недвижимости, включая девять детских садов для более чем 2,2 тыс. воспитанников и шесть школ для 4,7 тыс. учащихся", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что в рамках проектов возведут четыре медучреждения на 350 посещений в смену, три объекта дополнительного образования и два физкультурно-образовательных комплекса. "Наполнение проекта индивидуальное, в нем учитываются потребности и потенциал каждого отдельного района. Разнообразны и сами площадки по этим 17 проектам. Самая большая из них расположена на территории завода "Красный строитель" на 34,55 га. А самая маленькая площадка КРТ занимает всего 0,56 га и находится в Дмитровском проезде", - подчеркнула председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Всего в Москве на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тыс. га. В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура.