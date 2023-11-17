17 ноября, 08:20

Губернатор Подмосковья сообщил, что в области ежегодно ремонтируют около 4,5 тыс. домов

Программа капитального ремонта рассчитана до 2049 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 ноября. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. многоквартирных домов ежегодно ремонтируют в Московской области. Жители региона положительно оценивают комплексный подход к приведению в порядок домов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы в Подмосковье видим, что наибольший положительный эффект у жителей мы получаем тогда, когда ремонтируем дом комплексно: и фасад, и подвал, и кровля, и подъезд, и лифт. Когда пришел и сделал одно, через год пришел и сделал что-то второе, еще через два - третье, у жителя начинает кружиться голова и он не понимает, когда весь этот кошмар закончится. Понятно, что это может несколько может уменьшить количество домов, ремонтируемых каждый год, но мы 4,5 тыс. домов каждый год приводим в порядок", - сказал Воробьев в ходе пленарной сессии VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта.

Как ранее сообщала пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, с 2014 года в Московской области реализуется самая масштабная в стране региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В программу из 56 тыс. многоквартирных домов Московской области, в которых проживает порядка 7,3 млн человек, включено более 44 тыс. зданий. Программа рассчитана до 2049 года. 

Теги:
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация