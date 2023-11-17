Губернатор Подмосковья сообщил, что в области ежегодно ремонтируют около 4,5 тыс. домов

Программа капитального ремонта рассчитана до 2049 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 17 ноября. /ТАСС/. Около 4,5 тыс. многоквартирных домов ежегодно ремонтируют в Московской области. Жители региона положительно оценивают комплексный подход к приведению в порядок домов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы в Подмосковье видим, что наибольший положительный эффект у жителей мы получаем тогда, когда ремонтируем дом комплексно: и фасад, и подвал, и кровля, и подъезд, и лифт. Когда пришел и сделал одно, через год пришел и сделал что-то второе, еще через два - третье, у жителя начинает кружиться голова и он не понимает, когда весь этот кошмар закончится. Понятно, что это может несколько может уменьшить количество домов, ремонтируемых каждый год, но мы 4,5 тыс. домов каждый год приводим в порядок", - сказал Воробьев в ходе пленарной сессии VIII Всероссийского съезда региональных операторов капитального ремонта.

Как ранее сообщала пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, с 2014 года в Московской области реализуется самая масштабная в стране региональная программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В программу из 56 тыс. многоквартирных домов Московской области, в которых проживает порядка 7,3 млн человек, включено более 44 тыс. зданий. Программа рассчитана до 2049 года.