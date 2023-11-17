17 ноября, 11:50
Реновация

Собянин: почти 70 домов проектируют и строят по программе реновации в ЮВАО

Рядом с новыми зданиями возводят необходимые социальные и спортивные объекты

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Строительство и проектирование 67 домов ведется в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) столицы в рамках программы реновации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Строим и проектируем 67 домов по программе реновации в ЮВАО: 40 новостроек уже готовы, в 39 из них идет заселение. Всего на юго-востоке в программу входят 818 домов, в которых проживают больше 164 тыс. человек", - написал мэр.

Он добавил, что рядом с новыми домами возводят необходимые социальные и спортивные объекты. "Юго-Восточный округ не исключение. Так, например, в сентябре для жителей 17-го квартала Некрасовки открылась школа на 1 150 мест", - отметил Собянин.

Кроме того, в Люблине утвердили градостроительную документацию сразу по двум объектам - образовательному комплексу на проспекте 40 лет Октября и детскому саду на Ставропольской улице. В Лефортове запланировали большую школу на Золоторожском Валу, в Нижегородском районе - школу на 600 мест на Новохохловской улице. В раойне Выхино-Жулебино на Привольной улице построят физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРеновацияМосква
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