Продажи жилья в российских новостройках за октябрь уменьшились на 17%

Тем не менее этот показатель в 1,7 раза превышает среднее значение последних трех лет, следует из аналитических материалов Банка ДОМ.РФ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Продажи жилья в российских новостройках в октябре 2023 года сократились на 17% в сравнении с сентябрем. При этом показатель в 1,7 раза превышает среднее значение последних трех лет, говорится в аналитических материалах Банка ДОМ.РФ.

"В октябре количество квартир, купленных в строящихся домах, составило порядка 74 тыс.: это на 17% меньше, чем в сентябре, но сопоставимо с результатами августа (75 тыс. квартир). Несмотря на небольшой спад, продажи по-прежнему остаются на высоком уровне и в 1,7 раза превышают среднее значение последних трех лет", - говорится в материалах.

В частности, в Москве количество сделок в октябре 2023 года снизилось на 17%, что, однако, в 1,4 раза превышает средние показатели за последние три года, пишут аналитики.

Согласно исследованию, снижение продаж в новостройках за октябрь наблюдалось практически во всех крупнейших агломерациях РФ. Тем не менее, в большинстве регионов показатели в два раза превышают среднее значение 2021-2023 годов. В том числе - в Краснодарском и Ставропольском краях, Башкортостане и Татарстане, Волгоградской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской и Челябинской областях.