Около 880 участников программы реновации начнут переезд в новостройку в Можайском районе

Всего в районе под заселение переданы пять новостроек, в которые переехали 1,4 тыс. жителей

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Порядка 880 жителей до конца года начнут переезжать в дом №23 на улице Красных Зорь в рамках программы реновации. Эту новостройку на западе Москвы готовят к заселению, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"До конца текущего года в указанную новостройку начнут переезд порядка 880 москвичей", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба.

По словам руководителя департамента, данный дом возведен по индивидуальному проекту. Нежилой первый этаж оформлен витражным остеклением. В доме предусмотрены помещения для размещения торговых и других социально-бытовых объектов. Во входных группах предусмотрены помещения для консьержа и колясочная. Всего в доме 320 квартир: 61 одно-, 217 двух- и 42 трехкомнатных.

Руководитель департамента уточнил, что новостройка располагается в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой - рядом находятся образовательные и медицинские учреждения, магазины и предприятия социально-бытового назначения. В течение 15 минут пешком можно добраться до станции метро "Кунцевская" и одноименной платформы МЦД-1.

Левкин добавил, что всего в Можайском районе под заселение переданы пять новостроек, в которые переехали 1,4 тыс. жителей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.