Доля ипотеки на новостройки Москвы снизилась на 5 п. п. в октябре

В этом месяце управление Росреестра по Москве зарегистрировало свыше 10,5 тыс. договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Доля договоров долевого участия на покупку жилой и нежилой недвижимости в Москве с привлечением ипотеки снизилась за месяц на 5 п. п. до 61,8% по итогам октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба управления Росреестра по Москве.

"В октябре 2023 года управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 10 580 договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств. <…> К сентябрю текущего года (12 286) показатель снизился на 13,9%. При этом доля ДДУ с кредитами в октябре составила 61,8% от общего числа зарегистрированных сделок в новостройках, уступив 5% сентябрю", - говорится в сообщении.

Тем не менее по отношению к октябрю 2022 года число сделок с ипотекой по ДДУ в Москве выросло в 2,7 раза. По итогам января-октября в столице оформили почти 76,2 тыс. договоров долевого участия с привлечением кредитных средств, что на 43,1% выше января-октября 2022 года. Доля ипотечных сделок в ДДУ за 10 месяцев 2023 года составила 58,1%, что на 6 п. п. больше того же периода 2022 года.

Руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что количество сделок в Москве по ДДУ с кредитами превзошло итоги 2022 и 2021 годов в 65,8 тыс. и 68,8 тыс., соответственно.